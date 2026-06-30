Visite du bateau Le Minahouet II port de Royan Royan
samedi 4 juillet 2026 · port de Royan · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite du bateau Le Minahouet II
port de Royan RDV quai des Sabliers Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-04
Amarré au port de Royan, le Minahouet ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de 45 minutes en compagnie de son équipage.
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port de Royan RDV quai des Sabliers Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Moored in the port of Royan, the Minahouet exceptionally opens its doors for a 45-minute visit in the company of its crew.
L’événement Visite du bateau Le Minahouet II Royan a été mis à jour le 2026-06-25 par Mairie de Royan
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