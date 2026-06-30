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AGENDA · Royan

Visite du bateau Le Minahouet II port de Royan Royan

samedi 4 juillet 2026 · port de Royan · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
port de Royan
Adresse
RDV quai des Sabliers
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Visite du bateau Le Minahouet II

port de Royan RDV quai des Sabliers Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-04

Amarré au port de Royan, le Minahouet ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de 45 minutes en compagnie de son équipage.
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port de Royan RDV quai des Sabliers Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Moored in the port of Royan, the Minahouet exceptionally opens its doors for a 45-minute visit in the company of its crew.

L’événement Visite du bateau Le Minahouet II Royan a été mis à jour le 2026-06-25 par Mairie de Royan

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