Visite du Blockhaus du Pouldu JEMP 2026 Chemin de la Grenouille Clohars-Carnoët
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de la Grenouille · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Visite du Blockhaus du Pouldu JEMP 2026
Chemin de la Grenouille Blockhaus Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Blockhaus du Pouldu.
L’association Mémoire et Patrimoine de Clohars-Carnoët vous invite à visiter un bunker du Mur de l’Atlantique, situé Chemin de la Grenouille, au Pouldu, au-dessus de la plage des Grands Sables, à proximité de la base nautique.
Construit dans le cadre du Mur de l’Atlantique, le Blockhaus du Pouldu a été réutilisé par les troupes américaines, puis par les combattants français du Front de La Laïta durant la période de la Poche de Lorient (du 10 août 1944 au 10 mai 1945).
Il a notamment servi d’abri contre les bombardements de l’artillerie allemande de Guidel ou de Groix.
Pénétrez au cœur d’une masse de 775 m3 de béton où des hommes ont vécu de bien sinistres années. Le vestige historique a été restauré à l’identique. Salle de tir d’artillerie, locaux annexes dont l’abri pour la troupe, poste de tir arrière.
La visite est enrichie par un ensemble de panneaux explicatifs, ainsi que des objets, armes et uniformes d’époque.
Vous visitez le site en autonomie.
Un livret historique sur le Blockhaus disponible à l’achat. .
Chemin de la Grenouille Blockhaus Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visite du Blockhaus du Pouldu JEMP 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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