Visite du Bourg de Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Visite du Bourg de Plouër sur Rance

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 11:15:00

Date(s) :

2026-05-16

Vie d’un village breton à la fois rural et ouvert sur le monde via son estuaire. Découvrez la

petite histoire dans la grande histoire. .

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme