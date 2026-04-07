Visite du bourg Vibraye
Visite du bourg Vibraye dimanche 19 juillet 2026.
Vibraye
Visite du bourg
Place de l’hôtel de ville Vibraye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Au terme de plus d’un an de recherche, et en complément de la conférence proposée le 12 juin, Olivia Froidefon vous invite à découvrir le patrimoine du bourg. Cette visite s’appuiera sur ses bâtiments emblématiques ainsi que sur l’architecture du quotidien, témoignant de l’histoire de Vibraye et de ses habitants.
Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois s
Rendez-vous place de l’hôtel de Ville
Gratuit. Dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine réalisé en partenariat avec la Région des Pays de la Loire .
Place de l’hôtel de ville Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Visite du bourg Vibraye a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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