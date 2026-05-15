Vibraye

Festival ROCKA’VIB

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Municipalité organise son 16ème festival ROCKA’VIB le samedi 4 juillet à partir de 19h sur la parking du Quai des Arts. Au programme ESSKALIBUR, 21 GRAMMES et EIFFEL

Le festival ROCKA’VIB, 16ème édition aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h sur le parkinq du Quai des Arts.

Entrée gratuite restauration sur place camping gratuit aux festivaliers

Au programme

ESSKALIBUR Le groupe Rock celtique Très Festif

La fusion de deux univers Krêposuk et Esska(libur), réunis pour faire renaître sur scène leurs morceaux cultes dans une nouvelle formule live puissante et festive.

Avec une énergie débordante et des mélodies entêtantes, le groupe vous entraîne dans un tourbillon de rock celtique (très) festif, porté par la passion de six musiciens réunis autour d’un projet commun.

21 GRAMMES

Né en 2012 à Saint-Etienne, 21 Grammes évolue sous sa forme actuelle depuis 2024, enchaînant les scènes, parcourant inlassablement l’Hexagone pour partager sa vision d’un rock authentique et fédérateur !

21 Grammes fait du rock avec son cœur et ses tripes, avec panache et sincérité, avec ses angoisses et ses espoirs, avec une énergie débordante et la furieuse envie de défendre sur scène son rock puissant et poétique !

Sans relâche et avec une passion communicative, le quintet stéphanois trace son sillon dans le paysage rock français et met les compteurs dans le rouge, offrant une expérience scénique intense, sincère et viscérale.

EIFFEL

EIFFEL est le projet Rock de ROMAIN HUMEAU.

Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.

Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire mairie@vibraye.fr

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English :

The town council is organizing its 16th ROCKA’VIB festival on Saturday July 4, starting at 7pm in the Quai des Arts parking lot. On the program: ESSKALIBUR, 21 GRAMMES and EIFFEL

L’événement Festival ROCKA’VIB Vibraye a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Vibraye