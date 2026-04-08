Présentation des résultats de l’inventaire du patrimoine Quai des Arts Vibraye

Vibraye

Présentation des résultats de l’inventaire du patrimoine

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Au terme de l’étude du patrimoine du bourg de Vibraye, Olivia Froidefon, chargée de mission Inventaire au Pays du Perche Sarthois retracera l’évolution du bourg de son origine à la fin du XXe siècle, en s’appuyant sur l’analyse des sources historiques et l’architecture conservée.

Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois

Rendez-vous au Quai des Arts, avenue Michel Verdier.

Gratuit. En partenariat avec la commune de Vibraye et la Région des Pays de la Loire dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine de la vallée de la Braye .

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Présentation des résultats de l’inventaire du patrimoine Vibraye a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois