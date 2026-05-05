Course folle de voitures à pédales Vibraye
Course folle de voitures à pédales Vibraye samedi 20 juin 2026.
Vibraye
Course folle de voitures à pédales
Vibraye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Course folle de voitures à pédales organisée par l’UVICAPL
14ème édition de la Course folle de voitures à pédales.
Samedi 20 juin de 17h30 à 20h Essais qualificatifs (course relais)
A partir de 19h30 Fêtes de la Musique organisée par la Municipalité de Vibraye
Dimanche 21 Juin à partir de 10h.
10 h Pesage
11h Parade des pilotes
14h Essais libres
15h Départ de la course
17h30 Arrivée
18h Remise des trophées .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Crazy pedal car race organized by UVICAPL
L’événement Course folle de voitures à pédales Vibraye a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Vibraye
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