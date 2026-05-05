Vibraye

Course folle de voitures à pédales

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Course folle de voitures à pédales organisée par l’UVICAPL

14ème édition de la Course folle de voitures à pédales.

Samedi 20 juin de 17h30 à 20h Essais qualificatifs (course relais)

A partir de 19h30 Fêtes de la Musique organisée par la Municipalité de Vibraye

Dimanche 21 Juin à partir de 10h.

10 h Pesage

11h Parade des pilotes

14h Essais libres

15h Départ de la course

17h30 Arrivée

18h Remise des trophées .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Crazy pedal car race organized by UVICAPL

L’événement Course folle de voitures à pédales Vibraye a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Vibraye