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Course folle de voitures à pédales Vibraye

Course folle de voitures à pédales Vibraye samedi 20 juin 2026.

Ville : 72320 Vibraye

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vibraye

Course folle de voitures à pédales

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Course folle de voitures à pédales organisée par l’UVICAPL
14ème édition de la Course folle de voitures à pédales.
Samedi 20 juin de 17h30 à 20h Essais qualificatifs (course relais)
A partir de 19h30 Fêtes de la Musique organisée par la Municipalité de Vibraye

Dimanche 21 Juin à partir de 10h.
10 h Pesage
11h Parade des pilotes
14h Essais libres
15h Départ de la course
17h30 Arrivée
18h Remise des trophées   .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Crazy pedal car race organized by UVICAPL

L’événement Course folle de voitures à pédales Vibraye a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Vibraye

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