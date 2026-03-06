Randonnée pédestre rue Gabriel Goussault Vibraye
Randonnée pédestre rue Gabriel Goussault Vibraye vendredi 8 mai 2026.
Randonnée pédestre
rue Gabriel Goussault Préau des écoles Vibraye Sarthe
Tarif : 3.5 – 3.5 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Randonnée, marche nordique et course à pied
Organisé par les Randonneurs Vibraysiens
– Parcours de 10, 15 et 22 kilomètres
– Départs à 7h30 et 8h
– Ravitaillement de saucisses grillées sur le parcours
N’oubliez pas votre gobelet.
Tarifs 4€ 3,50€ pour les licenciés FFRP Gratuit pour les de 12 ans. .
rue Gabriel Goussault Préau des écoles Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 70 72 74 31 sebbezard78@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking, Nordic walking and running
L’événement Randonnée pédestre Vibraye a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays Perche Sarthois