Randonnée pédestre rue Gabriel Goussault Vibraye

Randonnée pédestre

rue Gabriel Goussault Préau des écoles Vibraye Sarthe

Tarif : 3.5 – 3.5 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Randonnée, marche nordique et course à pied

Organisé par les Randonneurs Vibraysiens

– Parcours de 10, 15 et 22 kilomètres

– Départs à 7h30 et 8h

– Ravitaillement de saucisses grillées sur le parcours

N’oubliez pas votre gobelet.

Tarifs 4€ 3,50€ pour les licenciés FFRP Gratuit pour les de 12 ans. .

rue Gabriel Goussault Préau des écoles Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 70 72 74 31 sebbezard78@gmail.com

English :

Hiking, Nordic walking and running

