Exposition de photos par Laurent Dubois Mobilis in mobili Vibraye
Vibraye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Tandis que l’humain gesticule et s’épuise à la vanité d’agir, l’arbre, à l’ordonnée du ciel, étire jusqu’au vertige l’abscisse du paysage.
S’il fixe un autre temps, d’amples mouvements pourtant le traversent en continu sous ses mues saisonnières, il montre à chaque instant une infinité d’expressions de lui-même, imperceptibles à nos sens. .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
