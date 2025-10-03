Exposition de photos par Laurent Dubois Mobilis in mobili

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Tandis que l’humain gesticule et s’épuise à la vanité d’agir, l’arbre, à l’ordonnée du ciel, étire jusqu’au vertige l’abscisse du paysage.

S’il fixe un autre temps, d’amples mouvements pourtant le traversent en continu sous ses mues saisonnières, il montre à chaque instant une infinité d’expressions de lui-même, imperceptibles à nos sens. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

