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Concours de pétanque Vibraye

Concours de pétanque Vibraye lundi 25 mai 2026.

Ville : 72320 Vibraye

Département : Sarthe

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 10 10

Vibraye

Concours de pétanque

Vibraye Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Grand concours de pétanque
Grand concours de pétanque organisé par la Boule Vibraysienne.
Concours ouvert à tous en doublette
Inscriptions à partir de 13h Début du concours 14h
Buvette sur place   .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire   la.boule.vibraysienne@gmail.com

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English :

Grand pétanque competition

L’événement Concours de pétanque Vibraye a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de Vibraye

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