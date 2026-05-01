Vibraye

Concours de pétanque

Vibraye Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Grand concours de pétanque

Grand concours de pétanque organisé par la Boule Vibraysienne.

Concours ouvert à tous en doublette

Inscriptions à partir de 13h Début du concours 14h

Buvette sur place .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire la.boule.vibraysienne@gmail.com

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English :

Grand pétanque competition

L’événement Concours de pétanque Vibraye a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de Vibraye