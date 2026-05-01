Concours de pétanque Vibraye
Concours de pétanque Vibraye lundi 25 mai 2026.
Vibraye
Concours de pétanque
Vibraye Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Grand concours de pétanque
Grand concours de pétanque organisé par la Boule Vibraysienne.
Concours ouvert à tous en doublette
Inscriptions à partir de 13h Début du concours 14h
Buvette sur place .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire la.boule.vibraysienne@gmail.com
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English :
Grand pétanque competition
L’événement Concours de pétanque Vibraye a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de Vibraye
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