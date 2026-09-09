Visite du centre de formation des caténairistes, Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Bry-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · Bry sur Marne - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Bry-sur-Marne

Informations pratiques

Visite du centre de formation des caténairistes Samedi 19 septembre, 09h00 Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir, au cœur de notre centre de formation, l’univers de la caténaire et des électromécaniciens funambules.

A partir de 8 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Bry sur Marne Bry-sur-Marne 94360 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Visite commentée du centre de formation des caténairistes

© RATP – INFRA – Gilbert LASNE