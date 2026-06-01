Visite du centre de tri de Chambéry, Centre de tri Savoie Déchets, Chambéry
Visite du centre de tri de Chambéry, Centre de tri Savoie Déchets, Chambéry vendredi 18 septembre 2026.
Visite du centre de tri de Chambéry 18 et 19 septembre Centre de tri Savoie Déchets Savoie
19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Inscription obligatoire dès le 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.
Nombre maximum de visiteurs : 19 personnes
Age des visiteurs : de 6 à 99 ans
Durée de la visite : 1h00
Prévoir chaussures plates et fermées et vêtements couvrant les jambes.
Circuit de visite sur des passerelles grillagées en hauteur.
Centre de tri Savoie Déchets 190 rue du pré demaison 73000 chambéry Chambéry 73000 Bissy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479683510 https://savoie-dechets.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/accueil »}] Savoie Déchets à construit un nouveau centre de tri, exploité depuis fin 2025. Ce nouveau site à la pointe de la technologie tri les déchets recyclables de ces 13 collectivités adhérentes et de 3 collectivités partenaires, couvrant l’ensemble du territoire de la Savoie ainsi qu’une partie de la Haute Savoie, de l’Isère et de l’Ain. Situé dans la zone de Bissy, à proximité de la déchetterie
En bus : ligne 4, arrêt « service des eaux »
En voiture : sortie 15 de la VRU (voie rapide urbaine)
Inscription obligatoire dès le 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.
©Savoie Déchets
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry 1 juin 2026
- Découvrez l’art de la linogravure, Ateliers Octopodes, Chambéry 3 juin 2026
- Bienvenue au jardin du centre médico-psychologique Montjay, SAJ Montjay APEI Chambéry, Chambéry 5 juin 2026
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026
- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 6 juin 2026