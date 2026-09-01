Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Centre d’interprétation Gauguin Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026

Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu propose une immersion dans la station balnéaire du Pouldu où Gauguin a séjourné. La visite explore le contexte historique de la commune à la fin du XIXe siècle, la vie des artistes à l’auberge de Marie Henry et l’évolution du mouvement pictural né sur ce littoral breton. Visite libre avec audioguide et visite flash. Gratuit. .

Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

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English :

L’événement Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS