Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Centre d’interprétation Gauguin Clohars-Carnoët
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'interprétation Gauguin · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026
Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu propose une immersion dans la station balnéaire du Pouldu où Gauguin a séjourné. La visite explore le contexte historique de la commune à la fin du XIXe siècle, la vie des artistes à l’auberge de Marie Henry et l’évolution du mouvement pictural né sur ce littoral breton. Visite libre avec audioguide et visite flash. Gratuit. .
Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
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L’événement Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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