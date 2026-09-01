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Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Centre d’interprétation Gauguin Clohars-Carnoët

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'interprétation Gauguin · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Centre d'interprétation Gauguin
Adresse
10 Rue des Grands Sables
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026

Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu propose une immersion dans la station balnéaire du Pouldu où Gauguin a séjourné. La visite explore le contexte historique de la commune à la fin du XIXe siècle, la vie des artistes à l’auberge de Marie Henry et l’évolution du mouvement pictural né sur ce littoral breton. Visite libre avec audioguide et visite flash. Gratuit.   .

Centre d’interprétation Gauguin 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51 

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English :

L’événement Visite du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu JEMP 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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