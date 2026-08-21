Visite du chantier de la vieille ferme, Chez Mélé, Messeix

Informations pratiques

Visite du chantier de la vieille ferme 19 et 20 septembre Chez Mélé Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du chantier de la vieille ferme

Notre projet : remettre en état la toiture et une couverture en chaume de seigle

Refaire les planchers et remplacer les menuiseries

A terme, cette ferme avec son cantou et sa souillarde ouvrira ses portes au public.

Nous vous attendons pour vous expliquer le déroulement du chantier et pour vous faire découvrir le fournil qui se trouve à côté

Cette visite se terminera autour d’une collation.

Chez Mélé 5 rue des Rodhomes 63750 Messeix Messeix 63750 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0688464744 http://facebook.com/profile.php!id=61579442936454 Située à 800 m d’altitude sur un terrain marqué par les éruptions volcaniques, la vieille ferme a été construite à la fin du XVII eme siècle. Elle représente notre patrimoine local : c’était la ferme paysanne de l’époque qui a été habitée jusqu’aux environs de 1930. Son toit en chaume avec des vestiges d’autrefois comme par exemple la souillards installée dans une alcôves voûtée avec une pierre d’évier dont l’écoulement va directement à l’extérieur, une cheminée type cantou, les lits clos…

Au fil du temps, et malgré de multiples réparations de fortune, le bâtiment c’est dégradé si bien que nous avons engagé des travaux de restauration. La première tranche étant la remise en état de la toiture en chaume ainsi que le remplacement du solivage du bâtiment car il est lié à la charpente. Des travaux de maçonnerie sont aussi à prévoir en même temps pour la cheminée et le soubassement en pierres.

Dans un second temps, les planchers seront reconstruits et les menuiseries remplacées afin que cette ferme puisse retrouver l’usage qui lui était destiné.

Ce projet répond à un intérêt patrimonial, culturel et touristique. A l’issue des travaux l’accès à la vieille ferme sera possible lors des journées « portes ouvertes ». Des ateliers pédagogiques pourraient y être organisés pour les habitants et les écoles, afin de transmettre les savoir-faire autour de la fabrication du pain et de l’habitat « cantou ». Parking à proximité

Visite du chantier de la vieille ferme

©Guillaume Lapend