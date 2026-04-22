Visite du chantier de restauration de l’église de Neuvic-Entier Eglise Neuvic-Entier

Neuvic-Entier

Visite du chantier de restauration de l’église de Neuvic-Entier

Eglise 2 rue de la Liberté Neuvic-Entier Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

A l’occasion de la restauration de l’église de Neuvic-Entier pour laquelle un appel aux dons est lancé par la mairie avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, une visite du chantier de l’église est organisée pour La Nuit des Eglises. Julie Grèze (guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages) vous racontera l’histoire et l’architecture du monument. Le chantier de restauration en cours sera présenté par Jérôme Baguet, l’architecte maître d’œuvre, ainsi que les élus communaux. En fin de visite, pot offert par la mairie l’occasion d’échanger et de faire un don (déductible des impôts) pour soutenir l’action de la commune en faveur de son patrimoine religieux.

Pour faire d’ores et déjà un don (déductible des impôts) https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jean-baptiste-a-neuvic-entier/101720 .

Eglise 2 rue de la Liberté Neuvic-Entier 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du chantier de restauration de l’église de Neuvic-Entier

L’événement Visite du chantier de restauration de l’église de Neuvic-Entier Neuvic-Entier a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin