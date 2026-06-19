Visite du chantier naval Franco-suisse Vedettes Panoramiques du Saut-du-Doubs Villers-le-Lac

Villers-le-Lac

Visite du chantier naval Franco-suisse

Vedettes Panoramiques du Saut-du-Doubs 2 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Depuis plus de 35 ans, le Chantier Naval Franco-Suisse, situé à Villers-le-Lac, construit des bateaux en acier. Depuis sa création en 1983, il s’est spécialisé dans la construction de bateaux fluviaux à passagers plus de 80 réalisations pour toute la France, de 10m à 26m, de 50 à 250 places.

Visite commentée sur réservation à l’Office de Tourisme. .

Vedettes Panoramiques du Saut-du-Doubs 2 Place Maxime Cupillard Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

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English : Visite du chantier naval Franco-suisse

L’événement Visite du chantier naval Franco-suisse Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER