Soirée fondue dans les bassins du Doubs Chaillexon Villers-le-Lac jeudi 16 juillet 2026.

Villers-le-Lac

Soirée fondue dans les bassins du Doubs

Chaillexon Base nautique Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18

Randonnée en canoé suivie d’une fondue dans les Bassins du Doubs. Sur réservation. .

Chaillexon Base nautique Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 80 48 90 jlfaivre25@orange.fr

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English : Soirée fondue dans les bassins du Doubs

L’événement Soirée fondue dans les bassins du Doubs Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER