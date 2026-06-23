Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Parking chatelot Villers-le-Lac

Informations pratiques

Villers-le-Lac

Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier

Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:30:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Un jour un contrebandier trouva un ancien trésor dans le Doubs. Manque de chance les douaniers l’ont aperçu. Rapidement il doit s’enfuir et traverser le Doubs. Il cache son trésor sur le chemin du retour en semant des indices. A vous de le retrouver ! Réservation obligatoire. .

Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier

L’événement Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER