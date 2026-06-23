Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Parking chatelot Villers-le-Lac
jeudi 13 août 2026 · Parking chatelot · Villers-le-Lac
Informations pratiques
Villers-le-Lac
Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier
Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Un jour un contrebandier trouva un ancien trésor dans le Doubs. Manque de chance les douaniers l’ont aperçu. Rapidement il doit s’enfuir et traverser le Doubs. Il cache son trésor sur le chemin du retour en semant des indices. A vous de le retrouver ! Réservation obligatoire. .
Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier
L’événement Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER