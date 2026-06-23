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Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Parking chatelot Villers-le-Lac

jeudi 13 août 2026 · Parking chatelot · Villers-le-Lac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Parking chatelot
Adresse
Lieu-dit Le Pissoux
Ville
25130 Villers-le-Lac
Département
Doubs
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villers-le-Lac

Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier

Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Un jour un contrebandier trouva un ancien trésor dans le Doubs. Manque de chance les douaniers l’ont aperçu. Rapidement il doit s’enfuir et traverser le Doubs. Il cache son trésor sur le chemin du retour en semant des indices. A vous de le retrouver ! Réservation obligatoire.   .

Parking chatelot Lieu-dit Le Pissoux Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

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English : Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier

L’événement Escape game Chatelot la bricotte et le trésor du contrebandier Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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