Visite du château Bordenave d’Abère Château Abère
jeudi 13 août 2026 · Château · Abère
Informations pratiques
Abère
Visite du château Bordenave d’Abère
Château 6 chemin de l’église Abère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une architecture du XVIIIe s. révélée intérieurs d’époque soigneusement préservés, escalier majestueux, cheminées en pierre, huisseries anciennes. Et la passion du propriétaire pour les cartes anciennes et qui propose sur réservation un atelier carte de géographie à 14h, atelier où l’on peut discuter autour de ce patrimoine méconnu. .
Château 6 chemin de l’église Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 12 58 chateaudabere@gmail.com
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English : Visite du château Bordenave d’Abère
L’événement Visite du château Bordenave d’Abère Abère a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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