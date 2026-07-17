Visite guidée du château d’Abère, Château d’Abère, Abère

Informations pratiques

Visite guidée du château d’Abère 19 et 20 septembre Château d’Abère Pyrénées-Atlantiques

Libre participation. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées d’environ 1h15, avec des départs à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

Une exposition de photographies anciennes consacrée à la vie au château complète la visite.

Château d’Abère 6 chemin de l’église, 64160 Abère Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 82 47 12 58 Château seigneurial ayant appartenu aux familles de Cauna (Landes), de Béarn, de Bordenave d’Abère… Parking sur la voie publique.

Visites guidées d’environ 1h15 : départ à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h

AJ©