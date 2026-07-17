Visite guidée du château d’Abère, Château d’Abère, Abère
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Abère · Abère
Informations pratiques
Visite guidée du château d’Abère 19 et 20 septembre Château d’Abère Pyrénées-Atlantiques
Libre participation. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées d’environ 1h15, avec des départs à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.
Une exposition de photographies anciennes consacrée à la vie au château complète la visite.
Château d’Abère 6 chemin de l’église, 64160 Abère Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 82 47 12 58 Château seigneurial ayant appartenu aux familles de Cauna (Landes), de Béarn, de Bordenave d’Abère… Parking sur la voie publique.
Visites guidées d’environ 1h15 : départ à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
AJ©
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