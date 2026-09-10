Visite du château, Château du Moulin, Lassay-sur-Croisne

Informations pratiques

Visite du château 19 et 20 septembre Château du Moulin Loir-et-Cher

8 euros pour les adultes / 5 euros pour les jeunes entre 7 et 18 ans – étudiants – PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Après plusieurs années de silence, le château du Moulin, joyau patrimonial niché au cœur de la Sologne, rouvre ses portes au public au printemps 2026.

Moins connu que les grands châteaux royaux de la Loire, le château du Moulin est un véritable trésor caché de la Sologne. Loin des foules, les visiteurs y vivent une expérience immersive, au cœur d’un lieu préservé chargé d’histoire.

Fermé depuis 2019, ce lieu chargé d’histoire renaît avec une ambition renouvelée : faire découvrir ou redécouvrir un patrimoine vivant, authentique et inspirant.

Le château du Moulin est une demeure seigneuriale emblématique située à Lassay-sur-Croisne, dans le département du Loir-et-Cher.

Le château fut édifié entre 1480 et 1501, à la charnière du XVe et du XVIe siècle. C’est un bel exemple de l’architecture de transition entre le style gothique flamboyant et la première Renaissance française.

Le château a traversé les siècles sans subir de grandes transformations, ce qui en fait un témoin précieux de son époque.

Château du Moulin Château du Moulin, 41230 Lassay-sur-Croisne Lassay-sur-Croisne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 40 81 20 99 http://www.chateaudumoulin.fr https://www.facebook.com/share/1HUpSEjRLZ/?mibextid=wwXIfr;https://www.instagram.com/chateau_du_moulin?igsh=ODB6ZXI5aXZjeHVu&utm_source=qr Classé Monument Historique depuis 1927, le château du Moulin est une escapade hors du temps entre charme, nature et histoire au cœur de la Sologne. L’architecture du château est d’une rare élégance : elle lui vaut le surnom de « perle de la Sologne »! Moins connu que les grands châteaux royaux de la Loire, le château du Moulin est un véritable trésor caché de la Sologne. Loin des foules, les visiteurs y vivent une expérience immersive, au cœur d’un lieu préservé chargé d’histoire. Entouré de douves en eau, de bois et de prés, le château offre un cadre naturel exceptionnel. Ici, la nature s’invite à chaque pas : chants d’oiseaux, reflets sur l’eau, senteurs forestières… Une véritable parenthèse de calme et de beauté. Le château du Moulin est habité par ses propriétaires, qui partagent avec passion son histoire. Cette dimension humaine rend chaque visite authentique, intime et mémorable. Parking à proximité

Après plusieurs années de silence, le château du Moulin, joyau patrimonial niché au cœur de la Sologne, rouvre ses portes au public au printemps 2026.

ChateauduMoulin