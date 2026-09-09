Visite du château de Castelnau de Lévis, Château de Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Lévis

Informations pratiques

Visite du château de Castelnau de Lévis 19 et 20 septembre Château de Castelnau-de-Lévis Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JOURNEES DU PATRIMOINE 2026

Nous vous attendons les samedi 19 et dimanche 20 septembre au château à l’occasion des Journées du patrimoine.

>>Inauguration du Blason de Sicard Alaman fondateur du château qui prendra place dans la salle d’armes du château, samedi 19 septembre à 18h en présence de Monsieur le Maire, suivi du traditionnel apéritif offert par la municipalité (Cérémonie ouverte à tous).

>>Exposition 19 & 20 septembre de 10h à 18h Salle d’armes du château.

Nous aurons également le plaisir de vous présenter les clichés des participants au concours photographique sur le thème : La Faune et la Flore sauvages de Castelnau de Lévis, votez pour vos photos préférées durant tout le week-end. Dépouillement des votes à 17h et remise des prix dimanche 20 septembre vers 18h !

>>Nombreuses animations pour petits et grands sur l’esplanade du château de 10h à 18h, samedi 19 et dimanche 20 :

Parcours de Hobby Horse, tir à l’arc pour les petits archets en herbe, Morpion géant, jonglage, bilboquet, jeu de massacre, YAM (jeu de dés géants), Tir au but, Basketball ….

>>Les journées du patrimoine vous offre aussi l’opportunité de monter en haut de la tour de guet ouverte exceptionnellement pour l’occasion de 10h à 18h Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026 et de profiter d’une vue à 360 degrés sur la vallée du Tarn, après avoir gravi les 172 marches qui vous séparent de son sommet.

Du haut de ses 40 mètres, la tour de guet est un des derniers vestiges de notre écrin de pierres avec la tour orientale qui abrite notamment la salle d’armes, ancienne demeure seigneuriale et le châtelet de l’entrée méridionale.

Une occasion à ne pas manquer de visiter la tour médiévale la plus haute d’Europe !

>Esplanade du château Animations, visite de la tour de guet ouverte au public pour l’occasion, Exposition/Concours photo dans la salle d’Armes GRATUIT

Château de Castelnau-de-Lévis Cap del Castel, 81150 Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 0616499690 http://www.sauvegarde-chateau-castelnaudelevis.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61555275254736 Dominant la vallée du Tarn, le château de Castelnau-de-Lévis se dresse à quelques kilomètres d’Albi. Fondé au XIIIe siècle par Sicard Alaman, puissant seigneur et proche du comte de Toulouse, il témoigne de l’histoire médiévale occitane.

Édifié sur un éperon rocheux, le château bénéficiait d’une position stratégique offrant un vaste panorama sur la vallée. Transformé au fil des siècles, il constitue aujourd’hui un remarquable témoignage du patrimoine médiéval local. L’Association de sauvegarde du château œuvre à préserver, faire connaître et faire vivre ce site exceptionnel.

Haute de 40 mètres, la tour de guet compte parmi les derniers vestiges de cet écrin de pierre, aux côtés de la tour orientale, qui abrite notamment la salle d’armes et l’ancienne demeure seigneuriale, ainsi que du châtelet de l’entrée méridionale. Une belle occasion de découvrir la plus haute tour médiévale d’Europe ! Un parking est disponible au pied du château.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2026

MarionB.©