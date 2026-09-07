Visite du château de Changy et concert de la Chorale de Gy, Château de Changy, Gy-les-Nonains

Informations pratiques

Visite du château de Changy et concert de la Chorale de Gy Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Changy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

A 16 heures : Promenade historique autour du château avec Gilbert Baumgartner, président de la Société d’Émulation de Montargis, sur le thème de la construction de Changy : certitudes – hypothèses – imaginations…

A 17 heures : Concert de la Chorale de Gy et du Choeur d’Hommes : musique traditionnelle, renaissance et baroque, chants sacrés et negro spirituals.

Château de Changy Route de Conflans, 45220 Gy-les-Nonains Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire 02 18 12 05 35 https://www.chateaudechangy.fr/ Château du XVIIᵉ siècle sur les bases d’un fief médiéval de la famille de Courtenay. Parking gratuit dans l’enceinte du château

A 16 heures : Promenade historique autour du château avec Gilbert Baumgartner, président de la Société d’Émulation de Montargis, sur le thème de la construction de Changy.

©Chorale de Gy