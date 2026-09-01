Visite du Château de Dobert Avoise
samedi 19 septembre 2026 · Avoise
Informations pratiques
Avoise
Visite du Château de Dobert
Dobert Avoise Sarthe
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Promenades dans le parc, découverte de l’Aqueduc du XVIIème siècle, visite guidée à l’intérieur du château.
Sans réservation. Départs de visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. .
Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 nathalielebrethon@gmail.com
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English :
Walks in the park, discovery of the 17th century Aqueduct, guided tour inside the castle.
L’événement Visite du Château de Dobert Avoise a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Vallée de la Sarthe
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