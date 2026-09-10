Visite du château de Droué, Château de Droué, Droué

Informations pratiques

Visite du château de Droué 19 et 20 septembre Château de Droué Loir-et-Cher

2 € adulte / Gratuit enfant de moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs et de la grange du XIVᵉ siècle.

Château de Droué Place de la République 41270 Droué Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0612294343

Visite guidée des extérieurs et de la grange du XIVᵉ siècle

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