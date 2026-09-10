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AGENDA · Droué

Visite du château de Droué, Château de Droué, Droué

samedi 19 septembre 2026 · Château de Droué · Droué

Visite du château de Droué, Château de Droué, Droué

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Droué
Adresse
Place de la République 41270 Droué
Ville
41270 Droué
Département
Loir-et-Cher
Tarif
2 € adulte / Gratuit enfant de moins de 10 ans

Visite du château de Droué 19 et 20 septembre Château de Droué Loir-et-Cher

2 € adulte / Gratuit enfant de moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs et de la grange du XIVᵉ siècle.

Château de Droué Place de la République 41270 Droué Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0612294343
Visite guidée des extérieurs et de la grange du XIVᵉ siècle

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