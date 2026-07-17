Visite du château de Joyeux et de ses parterres, Château de Joyeux, Joyeux

Informations pratiques

Visite du château de Joyeux et de ses parterres 19 et 20 septembre Château de Joyeux Ain

Tarif 6€ et gratuit moins de 12 ans I Recettes destinées à la restauration du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter les terrasses et perspectives d’une part, avec une vue imprenable vers le Bugey, le grand Colombier et le Montblanc. Puis nous vous ferons découvrir les principales pièces de réception. Nous partagerons avec plaisir souvenirs et anecdotes de la « vie de château ».

Après ce temps de visite vous pourrez vous balader à volonté dans le parc qui est une conception originale du fameux paysagiste Henri Duchene.

Château de Joyeux 200 avenue du Chateau 01800 JOYEUX Joyeux 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chateaudejoyeux.net/ https://gitesjoyeux-dombes.fr/ Seul château dessiné et construit par le célèbre paysagiste du XIXème siècle Henri Duchêne. Lumières et perspectives jusqu’au cœur de cette maison de soyeux. Une histoire de famille, une passion qui continue de se transmettre et que nous partageons avec joie !

Intérieur et extérieur, tout est resté fidèle à l’origine.

En-dehors des journées du patrimoine, visites sur réservation contact@chateaudejoyeux.net Entrée par le portail Nord Ouest sur la D61. Parking dans le parc le long de l’avenue d’arrivée

Journées européennes du patrimoine

©r de Barbentane