Visite du château de La Barre, Château de la Barre 53290, Bierné-les-Villages

Informations pratiques

Visite du château de La Barre Samedi 19 septembre, 11h00 Château de la Barre 53290 Mayenne

Tarif: 4 Euros/adulte – Gratuit pour les enfants (jusqu’à 10 ans) – Accès à pied, vélo ou en voiture – Car/Bus NON autorisés – Parking sur place, suivre le balisage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association du Château de La Barre vous reçoit pour vous faire découvrir ce lieu d’exception du Haut-Anjou. L’histoire du château permettra d’en comprendre son architecture. L’accès aux extérieurs sera complété par la visite de la Chapelle Sainte Marguerite, son Mausolée, les anciennes cuisines transformées en lieu d’art, l’ atelier et le show-room de l’artiste Jacqueline Vassail. Au pied des douves, la petite terrasse ne manquera pas de vous combler par son charme bucolique. Puis en fin de parcours, profitez de l’écrin de verdure dans lequel s’érige le château vous offrant une vue imprenable sur la propriété.

Château de la Barre 53290 53290 Bierné, Bierné-les-Villages Bierné-les-Villages 53200 Bierné Mayenne Pays de la Loire 07 88 32 80 66 https://chateaudelabarre53.carrd.co https://www.facebook.com/chateaudelabarre53 [{« type »: « phone », « value »: « 07 88 32 80 66 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaudelabarre53@gmail.com »}] HISTOIRE ET VISITES

Le château de La Barre repose sur les fondations d’un château fort nommé à l’époque: La Guénaudière. Au 12ème siècle, trois enceintes de douves en défendent l’accès.

L’histoire et l’évolution du château sont présentées aux visiteurs sur rendez-vous, ainsi qu’aux Journées du Patrimoine.

Ils pourront découvrir les extérieurs de La Barre, la chapelle Sainte Marguerite et son mausolée, les souterrains, les anciennes cuisines transformées en lieu d’art. La visite se termine avec une promenade dans le parc.

Á noter: les souterrains ne sont pas visités lors des Journées du Patrimoine. Cette partie est réservée aux visites sur rendez-vous.

ÉVÉNEMENTS

En 2026, l’Association du Château de La Barre est née et a

pour vocation de faire rayonner ce lieu d’exception du Haut-Anjou à travers une riche programmation culturelle et artistique.

UN LIEU POUR VOS PROJETS

Les espaces extérieurs peuvent être mis à la disposition à d’autres associations ou des professionnels habilités à présenter des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, des séances de cinéma en plein air, des rallyes de voitures anciennes, des conférences, des séances photos de mariage, etc … Merci de contacter l’association pour plus de renseignements. WE DU PATRIMOINE

– Accès à pied ou en voiture, parking aménagé pour cette occasion dans un champs. Balisage à suivre sur place.

– Bus NON autorisés pour les journées du patrimoine.

VISITES HISTORIQUES SUR RENDEZ-VOUS

– Parking dans la grande cour.

– Bus autorisé pour les visites historiques organisées sur rendez-vous pour un groupe de 15 personnes maximum.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association du Château de La Barre vous reçoit pour vous faire découvrir ce lieu d’exception du Haut-Anjou. L’histoire du château permettra d’en son aux…

©Guy de Chivré