Visite du château de La Motte-Sonzay

Lieu-dit La Motte Sonzay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-20

Monument ouvert à la visite du 20 juillet au 31 aout 2026

Monument ouvert à la visite du 20 juillet au 31 aout 2026 .

Lieu-dit La Motte Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lamotte.sonzay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monument open to visitors from July 20 to August 31, 2026

L’événement Visite du château de La Motte-Sonzay Sonzay a été mis à jour le 2026-01-26 par ADT 37