Visite du château de La Motte-Sonzay Sonzay
Visite du château de La Motte-Sonzay Sonzay lundi 20 juillet 2026.
Visite du château de La Motte-Sonzay
Lieu-dit La Motte Sonzay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-20
Monument ouvert à la visite du 20 juillet au 31 aout 2026
Monument ouvert à la visite du 20 juillet au 31 aout 2026 .
Lieu-dit La Motte Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lamotte.sonzay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Monument open to visitors from July 20 to August 31, 2026
L’événement Visite du château de La Motte-Sonzay Sonzay a été mis à jour le 2026-01-26 par ADT 37