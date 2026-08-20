Visite du Château de la Veyrie, Château de la Veyrie, Bernin

Informations pratiques

Visite du Château de la Veyrie 18 – 20 septembre Château de la Veyrie Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château de la Veyrie accueille au moment des Journées Européennes du Patrimoine 2026 la première exposition en Isère de l’artiste Chambérienne Mylène Besson où sont présentés plus d’une centaine de travaux sur papier dont quatorze très grands dessins réalisés par l’artiste durant les deux dernières décennies. Les œuvres de Mylène Besson abordent à travers à ce qu’elle nomme le dessin du vivant, les questions liées au corps en tant que siège de notre présence au monde.

L’exposition (extrait de la note de commissariat accessible dans le dossier de presse à partir de la page « Exposition 2026 au Château de la Veyrie » sur le site internet de la mairie de Bernin : bernin.fr/index.php?idtf=658)

L’exposition est organisée en deux parties.

La première, Corps miroirs, aborde les œuvres qui traitent du corps intime, du corps siège et objet des rêves, du corps social et politique enfin où l’altérité prend le visage de ces groupes de personnes aux poses frontales déjà évoquées, mais revêt aussi la silhouette des corps-dépouilles que les conflits et les migrations laissent gisants, entremêlés, anonymes parfois.

La deuxième partie de l’exposition, Corps nomades, nous parle de l’intime toujours, ainsi que du corps du désir charnel et d’un corps total qui serait le produit d’une symbiose entre notre espèce et les règnes amis — végétal et animal — matrice d’êtres poétiques dont les hybridations nous rappellent que le vivant ne fait qu’un.

Un catalogue est édité à l’occasion de cette exposition et s’attache à montrer des œuvres exposées dans les décors du château.

Château de la Veyrie 38190 Bernin Bernin 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476923556 https://www.bernin.fr/index.php?idtf=658

Le château de la Veyrie accueille au moment des JEP 2026 la première exposition en Isère de l’artiste Chambérienne Mylène Besson où sont présentés plus d’une centaine de travaux sur papier dont très …

© Mairie de Bernin – Photographie de l’affiche © Gérard Cottet