Visite du château de l’Espinay – Champeaux, Château de l’Espinay, Champeaux

Informations pratiques

Visite du château de l’Espinay – Champeaux 19 et 20 septembre Château de l’Espinay Ille-et-Vilaine

Durée de la visite, environ 1h15 / prix 10€ par personne. Visite par groupe d’une trentaine de personnes. Pas d’accessibilité aux personnes handicapées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition photos, peinture et livres retraçant la vie au château au cours des 19e et 20e siècle.

Visites guidées (intérieur et extérieur)

Château de l’Espinay Château de l’Espinay 35500 Champeaux Champeaux 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090518;https://monumentum.fr/chateau-epinay-ancien-chateau-riviere–pa00090518.html Eléments protégés :

Château ainsi que sa grille d’entrée, les douves, la partie du domaine limitée par ces dernières et l’étang de la rivière situé au Sud (cad. ZM 19) : classement par arrêté du 24 juillet 1946

Exposition photos, peinture et livres retraçant la vie au château au cours des 19e et 20e siècle.

Henrys d’Aubigny Williams