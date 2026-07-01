Visite du château de l’Isle-de-Noé, Château des comtes de Noé, L’Isle-de-Noé

Informations pratiques

Visite du château de l’Isle-de-Noé Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Château des comtes de Noé Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les salles du château et ses expositions historiques consacrées à l’histoire du lieu, à Cham, célèbre caricaturiste du XIXᵉ siècle, ainsi qu’à Toussaint Louverture, figure majeure de l’histoire d’Haïti. Une visite qui vous invite à explorer les multiples facettes du patrimoine et de la mémoire des lieux.

Château des comtes de Noé 32300 L’Isle-de-Noé L’Isle-de-Noé 32300 Gers Occitanie 06 95 02 60 12 Le château, érigé en 1756 d’après les plans de l’architecte Pierre Racine, est un bel exemple d’architecture du XVIIIe siècle.

Il se compose essentiellement d’un corps de logis principal mesurant 12 mètres de large sur 62 mètres de long, accompagné de deux ailes en angle droit. Bordé par la petite Baïse, le site est agrémenté d’un parc de 12 hectares, partiellement boisé, qui ajoute une touche supplémentaire à cet ensemble. A partir d’Auch, prendre la direction de Mirande-Tarbes. Au niveau du relais des Trouettes, prendre à droite direction l’Isle-de-Noé.

Visite des salles du château et des expositions historiques ( l’histoire du château, Cham, Toussaint Louverture).

© Association Cham