Visite du Château de Meauce, Château de Meauce, Saincaize-Meauce

Informations pratiques

Visite du Château de Meauce 19 et 20 septembre Château de Meauce Nièvre

Une visite guidée des château est possible, à 5 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Meauce vous accueille pour une journée autour du patrimoine historique et naturel !

Pour les Journées du patrimoine, l’accès à la charpente de la grange avec ses expositions sur la biodiversité en partenariat avec le Muséum national d’Hisoire Naturelle de Paris seront ouvert au public. Des photos des 10 ans de travaux ainsi que les extérieur, le pigeonnier, la boutique et buvette seront également libre d’accès gratuitement.

Château de Meauce Meauce, 58470 Saincaize-Meauce, France Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le château, bâti selon un plan quasi circulaire autour d’une cour centrale, est d’origine médiévale. Les constructions du logis, qui s’échelonnent du 13e au XVIIe siècles, sont adossées à une épaisse courtine circulaire implantée sur un éperon dominant le lit du fleuve. Si les bâtiments déployés autour du porche portent encore l’empreinte défensive de la maison forte médiévale, la tour carrée à pans coupés abritant un escalier en vis monumental évoque le raffinement urbain du gothique tardif à l’orée de la Renaissance. En partie détruit au cours des premiers épisodes de la guerre de Cent ans, le château fut reconstruit vers 1383. Il constitue alors un point stratégique que se disputent l’armée royale et les Anglo-Bourguignons. Entouré de fossés encore visibles aujourd’hui, il offre un ensemble cohérent aux strates historiques riches. Le colombier situé au nord du château renforce cette impression ainsi que les communs des 18e et XIXe siècles.

Meauce vous accueille pour une journée autour du patrimoine historique et naturel !

©châteaudemeauce