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Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure), Château de Monteneau, Limalonges

samedi 19 septembre 2026 · Château de Monteneau · Limalonges

Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure), Château de Monteneau, Limalonges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Monteneau
Adresse
6, rue de Monteneau 79190 Limalonges
Ville
79190 Limalonges
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure) 19 et 20 septembre Château de Monteneau Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les extérieurs et les intérieurs du château lors d’une visite libre ou laissez-vous guider par le propriétaire, qui vous fera partager l’histoire, l’architecture et les particularités de cette demeure.

Château de Monteneau 6, rue de Monteneau 79190 Limalonges Limalonges 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0620786853 Le château se compose de trois parties distinctes, témoignant de plusieurs siècles de transformations. La plus ancienne correspond à une tour féodale du XIIIe siècle, contemporaine de l’église Saint-Jean, dont les murs atteignent jusqu’à 1,70 m d’épaisseur. La seconde partie, édifiée aux XVe et XVIe siècles, comprend une tour défensive, de vastes cheminées et un remarquable escalier à vis. Enfin, une aile plus récente, probablement construite au XVIIe siècle, relie harmonieusement les deux ensembles plus anciens. Il y a toutes facilités à se garer le long de la propriété (6 rue de Monteneau 79190 Limalonges)
Découvrez les extérieurs et l’intérieur du château lors d’une visite libre ou commentée par le propriétaire.

©Jean Hauwaert