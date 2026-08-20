Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure), Château de Monteneau, Limalonges

Informations pratiques

Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure) 19 et 20 septembre Château de Monteneau Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les extérieurs et les intérieurs du château lors d’une visite libre ou laissez-vous guider par le propriétaire, qui vous fera partager l’histoire, l’architecture et les particularités de cette demeure.

Château de Monteneau 6, rue de Monteneau 79190 Limalonges Limalonges 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0620786853 Le château se compose de trois parties distinctes, témoignant de plusieurs siècles de transformations. La plus ancienne correspond à une tour féodale du XIIIe siècle, contemporaine de l’église Saint-Jean, dont les murs atteignent jusqu’à 1,70 m d’épaisseur. La seconde partie, édifiée aux XVe et XVIe siècles, comprend une tour défensive, de vastes cheminées et un remarquable escalier à vis. Enfin, une aile plus récente, probablement construite au XVIIe siècle, relie harmonieusement les deux ensembles plus anciens. Il y a toutes facilités à se garer le long de la propriété (6 rue de Monteneau 79190 Limalonges)

Découvrez les extérieurs et l’intérieur du château lors d’une visite libre ou commentée par le propriétaire.

©Jean Hauwaert