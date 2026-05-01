VISITE DU CHÂTEAU DE MONTFORT REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais

Remilly Les Marais

VISITE DU CHÂTEAU DE MONTFORT

REMILLY SUR LOZON Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le château de Montfort (fin XV° début XVI° où subsistent de beaux restes) ouvre à nouveau ses portes pour une visite inoubliable: la roseraie David Austin (et ses 420 rosiers très parfumés) est en fleur, ne tardez pas à la découvrir ou la redécouvrir. C’est à cette période qu’elle est la plus belle.

Le Village des années 1930 et ses miniatures animées, à l’échelle 1/10° vous attendent.

Et enfin une rétrospective des travaux de restauration 1981 1988 Un chantier, des bénévoles vous fera revivre la belle aventure des chantiers de jeunes.

Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse.

Espèces et chèques uniquement. .

REMILLY SUR LOZON Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27

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English : VISITE DU CHÂTEAU DE MONTFORT

L’événement VISITE DU CHÂTEAU DE MONTFORT Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô