Visite du château de Nuits-sur-Armançon, Château de Nuits, Nuits

Informations pratiques

Visite du château de Nuits-sur-Armançon 18 – 20 septembre Château de Nuits Yonne

Tarif : 7 € | 3 € pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Mariant avec charme et élégance les atours d’une demeure d’agrément aux nécessités défensives d’une forteresse, des volumes intéressants à une subtile décoration, le château de Nuits-sur-Armançon est un bel exemple des châteaux Renaissance. Judicieusement orientée vers l’Armançon, la façade, avec ses puissants pavillons en saillie rappelle le côté militaire de l’édifice : en effet, l’Armançon représentait la frontière entre la Bourgogne et la Champagne.

La façade ouest joue le raffinement et l’élégance avec ses pilastres et ses frontons. En pénétrant dans le château, la même distinction peut être faite : ainsi, les cuisines, à l’est, conservent un puits intérieur pour tenir le siège, alors que l’on découvre à l’étage d’élégantes et sobres pièces, salons et appartements.

Les hommes qui ont fait l’histoire de ce château y demeurent présents à travers tout ce qu’ils y ont laissé.

Château de Nuits 42 rue du Maréchal Leclerc, 89390 Nuits-sur-Armançon Nuits 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 11 48 58 95 http://www.chateaudenuits.fr Mariant avec charme et élégance les atours d’une demeure d’agrément aux nécessités défensives d’une forteresse, des volumes intéressants à une subtile décoration, le château de Nuits-sur-Armançon est un bel exemple des châteaux Renaissance. Judicieusement orientée vers l’Armançon, la façade, avec ses puissants pavillons en saillie rappelle le côté militaire de l’édifice : en effet, l’Armançon représentait la frontière entre la Bourgogne et la Champagne.

La façade ouest joue le raffinement et l’élégance avec ses pilastres et ses frontons. En pénétrant dans le château, la même distinction peut être faite : ainsi les cuisines à l’est conservent un puits intérieur pour tenir le siège, alors que l’on découvre à l’étage d’élégantes et sobres pièces, salons et appartements. Les hommes qui ont fait l’histoire de ce château y demeurent présents à travers tout ce qu’ils y ont laissé. Par la route (D 905) entre Tonnerre et Montbard. Par le train (Ter – Gare de Nuits-sous-Ravières).

Mariant avec charme et élégance les atours d’une demeure d’agrément aux nécessités défensives d’une forteresse, des volumes intéressants à une subtile décoration, le château de Nuits-sur-Armançon est…

© SCI Berthon château de Nuits-sur-Armançon