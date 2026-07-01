Visite du Chateau de Rosy, Chateau de Rosy, Nivigne et Suran

Informations pratiques

Visite du Chateau de Rosy 18 – 20 septembre Chateau de Rosy Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Rosy, situé à Chavannes‑sur‑Suran dans l’Ain, est une ancienne demeure seigneuriale dont les origines remontent au Moyen Âge. Édifié entre le XVe siècle (vers 1447‑1483) par Antoine de la Gelière, il constituait à l’origine une maison forte implantée dans un territoire stratégique entre Bresse et Franche-Comté.

Au fil des siècles, le domaine passe entre les mains de plusieurs familles nobles, notamment les Meyriat et les Menthon. Le château est fortement remanié et en partie détruit pendant la Révolution française, avant d’être entièrement reconstruit au XIXe siècle à partir de ses vestiges médiévaux.

Aujourd’hui, le château conserve quelques éléments anciens, dont ses tours et sa chapelle, témoins de son passé fortifié, tout en présentant l’aspect d’une élégante demeure remaniée. Niché dans un environnement naturel remarquable, il illustre l’évolution des résidences seigneuriales de défense vers des lieux de vie plus résidentiels.

Lors de la découverte vous pourrez observez une riche collection d’animaux naturalisés, découvrir l’histoire du site et du Revermont (notamment en lien avec la résistance) ou encore découvrir une présentation de la chasse dans la Région.

Chateau de Rosy 01250 Nivigne et Suran Nivigne et Suran 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474222502 http://fdc01.fr Le Chateau de Rosy est un lieu emblématique du Revermont tant par son histoire que par les randonnées à Proximité. Accessible par une route, possibilité de stationnement sur place.

Le château de Rosy, situé à Chavannes‑sur‑Suran dans l’Ain, est une ancienne demeure seigneuriale dont les origines remontent au Moyen Âge. Édifié entre le XVe siècle (vers 1447‑1483) par Antoine de …

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