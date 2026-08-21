Visite du château de Serrigny, Château de Serrigny, Serrigny

Informations pratiques

Visite du château de Serrigny 19 et 20 septembre Château de Serrigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le château a été construit au XVIIe siècle par Edme de Saucières, baron de Tenance. En 1836, le château est vendu à la famille Falateuf, qui l’a agrandie suite à l’incendie de 1882. Le bâtiment actuel avec sa belle grille d’entrée semble dater du XIXe siècle (pas de visite intérieure, le château étant en travaux).

Château de Serrigny 1 place du Château, 89700 Serrigny Serrigny 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Château de Serrigny

©château de Serrigny