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AGENDA · Serrigny

Visite du château de Serrigny, Château de Serrigny, Serrigny

samedi 19 septembre 2026 · Château de Serrigny · Serrigny

Visite du château de Serrigny, Château de Serrigny, Serrigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Serrigny
Adresse
1 place du Château, 89700 Serrigny
Ville
89700 Serrigny
Département
Yonne

Visite du château de Serrigny 19 et 20 septembre Château de Serrigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le château a été construit au XVIIe siècle par Edme de Saucières, baron de Tenance. En 1836, le château est vendu à la famille Falateuf, qui l’a agrandie suite à l’incendie de 1882. Le bâtiment actuel avec sa belle grille d’entrée semble dater du XIXe siècle (pas de visite intérieure, le château étant en travaux).

Château de Serrigny 1 place du Château, 89700 Serrigny Serrigny 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Château de Serrigny

©château de Serrigny