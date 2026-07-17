Visite du château, des chapelles et du jardin d’Oroux, Château d’Oroux, Oroux

Informations pratiques

Visite du château, des chapelles et du jardin d’Oroux 19 et 20 septembre Château d’Oroux Deux-Sèvres

Gratuit. Visites libres ou guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, franchissez les portes du château d’Oroux et partez à la découverte de ce domaine privé situé au cœur du village.

Une visite libre ou guidée vous permettra de parcourir le jardin, de découvrir les chapelles et d’accéder à certains espaces du château. Vous pourrez notamment observer les différentes étapes de construction de cette demeure historique, son architecture médiévale, sa toiture à la Mansart, son escalier à vis et ses éléments en granit.

Une occasion privilégiée de découvrir un ensemble patrimonial habituellement accessible de manière limitée et de mieux comprendre son histoire ainsi que son évolution au fil des siècles.

Château d’Oroux 1 rue du Château 79390 Oroux Oroux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Situé au cœur du village d’Oroux, ce château privé témoigne de plusieurs siècles d’histoire. Édifié sur des fondations gallo-romaines et romanes, il se compose de deux corps de bâtiments disposés en retour d’équerre. L’aile médiévale, datant du XVe siècle, conserve notamment un escalier à vis, des cheminées en granit et des ouvertures à meneaux. Une seconde aile, construite au XVIIe siècle, se distingue par son élégante toiture à la Mansart couverte d’ardoises.

Accessible par un imposant portail en granit, le domaine comprend également un jardin et deux chapelles, dont la chapelle Sainte-Néomaye, aménagée dans une ancienne tour circulaire. Cet ensemble architectural offre un bel aperçu de l’évolution d’une demeure seigneuriale de la Gâtine au fil des siècles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, franchissez les portes du château d’Oroux et partez à la découverte de ce domaine privé situé au cœur du village.

©DR