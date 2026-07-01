Visite du château des Nouies, Château des Nouies, Selles-sur-Cher

Informations pratiques

Visite du château des Nouies 19 et 20 septembre Château des Nouies Loir-et-Cher

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château des Nouies ouvre ses portes au public pour la troisième année consécutive : visitez le parc et le rez-de-chaussée du château. Le propriétaire commentera l’histoire du château et de ses propriétaires, puis vous pourrez découvrir librement le rez-de-chaussée ; les étages ne seront pas accessibles.

Le château des Nouies a été construit pour Léon Romieu en 1850, puis réaménagé par son fils Léonce trois décénnies plus tard. Après avoir été occupé par l’armée allemande, puis réquisitionné par les musées nationaux, le bâtiment fait aujourd’hui l’objet d’une rénovation complète.

Le stationnement se fait à l’extérieur du domaine.

La plupart des pièces du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant (sans marche et avec portes larges). Un accès en voiture jusqu’au château est possible, si nécessaire

Les animaux ne sont pas acceptés ni dans le château, ni dans le parc.

Château des Nouies 1 rue des Nouïes 41130 Selles-sur-cher Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Accès libre au parc et visite guidée du rez-de-chaussée. entrée au croisement des rue des Nouies et rue des Mardelles

Le château des Nouies ouvre ses portes au public pour la troisième année consécutive : visitez le parc et le rez-de-chaussée du château.

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