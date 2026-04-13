Lassay-sur-Croisne

Visite du château du Moulin

Lassay-sur-Croisne Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le château a été construit à la fin du XVe siècle pour Philippe du Moulin, jeunesse du roi Charles VIII et anobli pour lui avoir sauvé la vie à la bataille de Fornoue. Bâti avec des briques orangées et noires typiques de la Sologne, ce château est un emblème du territoire.

Cette visite propose de découvrir la riche histoire de ce château et

de parcourir les salles de ces communs, son châtelet et son logis seigneurial. 6 .

Lassay-sur-Croisne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

The château was built in the late 15th century for Philippe du Moulin, a youth of King Charles VIII who was ennobled for saving his life at the Battle of Fornoue. Built in the orange and black bricks typical of the Sologne region, the château is an emblem of the region.

L’événement Visite du château du Moulin Lassay-sur-Croisne a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Val de Loire