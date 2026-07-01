Visite du château et de la chapelle de Beaurepaire, Château de Beaurepaire, Beaurepaire

Informations pratiques

Visite du château et de la chapelle de Beaurepaire Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Château de Beaurepaire Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La famille propriétaire du château de Beaurepaire est heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir ce magnifiique monument et son histoire.

Château de Beaurepaire Beaurepaire et le Parc – 60700 Beaurepaire Beaurepaire 60700 Oise Hauts-de-France 06 61 10 85 59 Une partie est Renaissance 1500-1507, et la majeure partie est du début du XVIIe 1600-1610. Les communs datent de 1890 et sont construits dans le style de Louis XIII. L’église est du plus pur style Renaissance et fut construite entre 1500-1507. L’ensemble est entouré de deux rangées de douves.

La famille propriétaire du château de Beaurepaire est heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir ce magnifiique monument et son histoire.

©Stanislas de Luppé