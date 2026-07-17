Visite du Château et de sa Chapelle, Château de Maupas, Morogues

Informations pratiques

Visite du Château et de sa Chapelle 19 et 20 septembre Château de Maupas Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite du château est agrandie et le tarif réduit.

La chapelle de la famille de Maupas sera exceptionnellement ouverte.

A l’intérieur de la tour moyenâgeuse, au second étage, la chapelle est située au sein des appartements privés de la famille.

Château de Maupas Maupas, 18220 Morogues Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire 02 48 64 41 71 http://www.chateaudemaupas.fr Ce château privé et habité par le marquis de Maupas et sa famille est connu pour sa collection unique en France de près de 1000 assiettes de faïence ornant la cage de l’escalier d’honneur. Il conserve des souvenirs de la duchesse de Berry, ainsi que du comte de Chambord, son fils, dont un des marquis fut sous-gouverneur.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite du château est agrandie et le tarif réduit.

©marquis de Maupas