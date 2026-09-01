Visite du château et de sa chapelle romane Saint-Ilpize
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Ilpize
Informations pratiques
Saint-Ilpize
Visite du château et de sa chapelle romane
Le bourg Saint-Ilpize Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du château et de la chapelle romane à l’aide de panneaux d’interprétation ou visite audio-guidée sur téléphone mobile.
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Le bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74
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English :
Self-guided tour of the castle and the Romanesque chapel using interpretive panels, or an audio tour on your mobile phone.
L’événement Visite du château et de sa chapelle romane Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne