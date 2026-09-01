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AGENDA · Saint-Ilpize

Visite du château et de sa chapelle romane Saint-Ilpize

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Ilpize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
43380 Saint-Ilpize
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Ilpize

Visite du château et de sa chapelle romane

Le bourg Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du château et de la chapelle romane à l’aide de panneaux d’interprétation ou visite audio-guidée sur téléphone mobile.
  .

Le bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74 

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English :

Self-guided tour of the castle and the Romanesque chapel using interpretive panels, or an audio tour on your mobile phone.

L’événement Visite du château et de sa chapelle romane Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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