Informations pratiques

Saint-Ilpize

Visite du château et de sa chapelle romane

Le bourg Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du château et de la chapelle romane à l’aide de panneaux d’interprétation ou visite audio-guidée sur téléphone mobile.

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Le bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74

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English :

Self-guided tour of the castle and the Romanesque chapel using interpretive panels, or an audio tour on your mobile phone.

L’événement Visite du château et de sa chapelle romane Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne