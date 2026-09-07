Visite du cinéma et des cabines de projection, Théâtre – Cinéma Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois

Informations pratiques

Visite du cinéma et des cabines de projection Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre – Cinéma Jacques Prévert Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Guidés par les équipes de la salle de cinéma, venez découvrir les coulisses de l’établissement et visiter les cabines de projection

Théâtre – Cinéma Jacques Prévert 134 avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France 0158039275 https://www.aulnay-sous-bois.fr/agenda/loisirs/culture/par-structures/theatre-cinema-jacques-prevert/ Conçu par les architectes Fabre et Perrottet, le théâtre et cinéma Jacques Prévert est inauguré en 1980. L’enveloppe du bâtiment exprime son identité culturelle. Dominée par le volume de la cage de scène, la construction associe toitures en pente, béton armé, bardages et pans vitrés, déclinant, sous différentes formes architecturales, la répartition des volumes intérieurs.

Visite commentée

©Cinéma Jacques Prévert