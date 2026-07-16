VISITE DU CINEMA ET SA CABINE DE PROJECTION, Salle Jeanne D Arc, La Bernerie-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Salle Jeanne D Arc · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
VISITE DU CINEMA ET SA CABINE DE PROJECTION Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Jeanne D Arc Loire-Atlantique
6 PERSONNES
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
A l’occasion des 80 ans du cinéma bernerien, une exposition présentera quelques documents d’archives retraçant son histoire, et son évolution architecturale. Une visite de la cabine de projection sera proposée, pour présenter le fonctionnement de l’ancien projecteur « argentique 35mm » Cinéméccanica, et son jeune remplaçant « numérique » !
Salle Jeanne D Arc 15 Rue de la Mer, 44760 La Bernerie-en-Retz, France La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire
A l’occasion des 80 ans du cinéma bernerien, une exposition présentera quelques documents d’archives retraçant son histoire, et son évolution architecturale. Une visite de la cabine de projection le…
©CINEMA JEANNE DARC
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