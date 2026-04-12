Visite du clocher de l’église de Puiseaux Puiseaux
Visite du clocher de l’église de Puiseaux Puiseaux samedi 23 mai 2026.
Puiseaux
Visite du clocher de l’église de Puiseaux
Place du Martroi Puiseaux Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une occasion unique d’explorer un lieu chargé d’histoire, d’admirer une vue imprenable sur la ville, et de plonger dans le patrimoine local. ✨
Une visite unique pour découvrir toutes les facettes du clocher de l’église Notre-Dame de Puiseaux !
Du haut de son escalier de pierres, vous contemplerez le squelette de bois de ce magnifique clocher tors. Vous découvrirez l’imposante Marie, veillant sur ses deux petites sœurs que sont Marguerite-Marie et Jeanne qui viennent encore à chanter toute les trois au gré du vent. Vous verrez peut arriver Gargantua à travers les abat-sons monté sur sa jument. Puis enfin perché au plus, vous vous prendrez peut-être pour un oiseau.
Ne pas avoir le vertige, chaussures adaptées et bonne condition physique. 2 .
Place du Martroi Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr
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English :
A unique opportunity to explore a place steeped in history, admire breathtaking views over the city, and immerse yourself in the local heritage. ??
L’événement Visite du clocher de l’église de Puiseaux Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND PITHIVERAIS
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