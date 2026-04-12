Puiseaux

Visite du clocher de l’église de Puiseaux

Place du Martroi Puiseaux Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une occasion unique d’explorer un lieu chargé d’histoire, d’admirer une vue imprenable sur la ville, et de plonger dans le patrimoine local. ✨

Une visite unique pour découvrir toutes les facettes du clocher de l’église Notre-Dame de Puiseaux !

Du haut de son escalier de pierres, vous contemplerez le squelette de bois de ce magnifique clocher tors. Vous découvrirez l’imposante Marie, veillant sur ses deux petites sœurs que sont Marguerite-Marie et Jeanne qui viennent encore à chanter toute les trois au gré du vent. Vous verrez peut arriver Gargantua à travers les abat-sons monté sur sa jument. Puis enfin perché au plus, vous vous prendrez peut-être pour un oiseau.

Ne pas avoir le vertige, chaussures adaptées et bonne condition physique. 2 .

Place du Martroi Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique opportunity to explore a place steeped in history, admire breathtaking views over the city, and immerse yourself in the local heritage. ??

L’événement Visite du clocher de l’église de Puiseaux Puiseaux a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND PITHIVERAIS