Visite du Clocher de l’Église Notre-Dame de Marle, Église Notre-Dame, Marle

Informations pratiques

Visite du Clocher de l’Église Notre-Dame de Marle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine à Marle

Une église aux mille secrets… C’est ce que nous vous proposons de découvrir cette année ! Des fondations jusqu’au clocher, partez à la découverte de son histoire, de son architecture, de ses anecdotes et de bien d’autres trésors cachés.

La ville de Marle et son Syndicat d’Initiative vous invite à participer à nos Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le 19 à 20 Septembre 2026 de 14h à 18h.

Partez à la découverte de l’église Notre-Dame, laissez-vous guider à travers ce lieu emblématique et gravissez les marches du clocher pour partir à la rencontre des voix de l’édifice, ses sept cloches cloches, témoins de plusieurs siècles d’histoire, vous dévoileront leurs secrets.

La Ville de Marle et son Syndicat d’Initiative sont prêts à vous accueillir !

Passionnés par le riche patrimoine de cette église, nos guides se tiennent prêts à vous faire vivre un moment exceptionnel au cœur de ce joyau patrimonial. Ils vous accompagneront à la découverte de son histoire, de ses secrets et des trésors qu’elle renferme.

Cette année, retrouvez :

– Une présentation de l’église, de son histoire, de ses secrets et de nombreux trésors cachés.

– Découvrez également le clocher et son histoire campanaire à travers une ascension exceptionnelle, ainsi qu’une présentation des cloches actuelles par Baptiste SEIGNÉ.

– Relevez les défis et résolvez les énigmes qui vous attendent… une surprise vous sera réservée à la fin de votre mission !

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas accéder au clocher, nous avons pensé à vous ! Rendez-vous au Syndicat d’Initiative, 3 Rue Notre-Dame, pour découvrir une vidéo consacrée à l’histoire des cloches de l’église. Nous vous accueillerons également au même endroit afin de constituer les groupes pour l’ascension du clocher.

Ces journées sont entièrement gratuites ! Venez vivre un moment de découverte et de partage avec nos guides, et laissez-vous émerveiller par ce monument riche d’histoire et de trésors à découvrir.

Église Notre-Dame 5T Rue du Général Leclerc, 02250 Marle, France Marle 02250 Aisne Hauts-de-France

Journées Européennes du Patrimoine à Marle

©Baptiste SEIGNÉ