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Visite du Clos de Maïs, Le Clos de Maïs, Burie

Visite du Clos de Maïs, Le Clos de Maïs, Burie

Visite du Clos de Maïs, Le Clos de Maïs, Burie vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Clos de Maïs

Adresse : 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Ville : 17770 Burie

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite du Clos de Maïs 5 – 7 juin Le Clos de Maïs Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973.

Le Clos de Maïs 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 94 92 05 Jardin secret au cœur du bourg de Burie, le long d’un lavoir orné d’une belle sculpture, le Clos de Maïs se dévoile peu à peu au fil de la promenade guidée ou non par les propriétaires jardiniers. C’est un jardin qui comporte des clématites, des rosiers, des érables japonais, des arbustes à fleurs et de multiples vivaces. L’ambiance est anglaise, avec une touche japonisante… sans oublier un potager plantureux et parfois insolite.

Superficie : 2 500 m²
Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973.

©DRAC Nouvelle-Aquitaine, Stéphanie Bérusseau.

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