Visite du Clos de Maïs, Le Clos de Maïs, Burie

Visite du Clos de Maïs 5 – 7 juin Le Clos de Maïs Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973.

Le Clos de Maïs 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 94 92 05 Jardin secret au cœur du bourg de Burie, le long d’un lavoir orné d’une belle sculpture, le Clos de Maïs se dévoile peu à peu au fil de la promenade guidée ou non par les propriétaires jardiniers. C’est un jardin qui comporte des clématites, des rosiers, des érables japonais, des arbustes à fleurs et de multiples vivaces. L’ambiance est anglaise, avec une touche japonisante… sans oublier un potager plantureux et parfois insolite.

Superficie : 2 500 m²

Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973.

©DRAC Nouvelle-Aquitaine, Stéphanie Bérusseau.