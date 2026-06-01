Visite du complexe minier romain de Tresminas et du castro de Ciudadelha de Jales, Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga

Visite du complexe minier romain de Tresminas et du castro de Ciudadelha de Jales Samedi 13 juin, 08h30 Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa Braga

20 participants au minimum; maximum 32 participants. Prix : 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Le 13 juin, rejoignez le musée d’archéologie D. Diogo de Sousa pour une visite unique dans le cadre des Journées européennes d’archéologie 2026.

Le programme propose une visite guidée du complexe minier romain de Tresminas, l’un des témoignages les plus importants de l’exploitation aurifère à l’époque romaine dans la péninsule ibérique, et au Castro de Ciudadelha de Jales, où vous pourrez découvrir de près le travail de recherche archéologique en cours.

Comprend une randonnée d’environ 3 km en sentier de montagne, offrant un lien privilégié entre la nature, l’histoire et l’archéologie.

Une activité ouverte au public, idéale pour les familles et tous ceux qui s’intéressent au patrimoine culturel!

Participation sur inscription, avec un minimum de 20 et un maximum de 32 participants. L’organisation se réserve le droit d’annuler l’activité si elle n’a pas le nombre minimum de participants.

Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa Braga Braga Cividade Braga +351 253273706 https://www.museuddiogodesousa.gov.pt/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.museuddiogodesousa.gov.pt/event-item/tresminas_castro-cidadelha-jales/ »}, {« type »: « email », « value »: « se.mdds@museusemonumentos.pt »}]

JEA

©MADDS