Visite du Domaine de Château Vieux De Ferme en Ferme 2026 Domaine du Château Vieux Triors
Domaine du Château Vieux 210, Route des Vignes Triors Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Dégustation de nos Vins de Pays et AOC Saint-Joseph. Cuisson du pain au feu de bois.
Domaine du Château Vieux 210, Route des Vignes Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 65 info@domainechateauvieux.fr
English :
Tasting of our Vins de Pays and AOC Saint-Joseph. Wood-fired bread baking.
