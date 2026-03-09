Visite du Domaine de Château Vieux De Ferme en Ferme 2026 Domaine du Château Vieux Triors

Visite du Domaine de Château Vieux De Ferme en Ferme 2026

Domaine du Château Vieux 210, Route des Vignes Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dégustation de nos Vins de Pays et AOC Saint-Joseph. Cuisson du pain au feu de bois.

Domaine du Château Vieux 210, Route des Vignes Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 65 info@domainechateauvieux.fr

English :

Tasting of our Vins de Pays and AOC Saint-Joseph. Wood-fired bread baking.

